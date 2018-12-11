Метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь

11 декабря, 22:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В новогоднюю ночь метро Москвы и МЦК будут работать постоянно. Об этом сообщил Сергей Собянин.
"В ночь с 31 декабря на 1 января метро и МЦК будут работать круглосуточно, а в рождественскую ночь – до 2 часов. Еще решили, что с 2019 по 2021 год в День города и на Новый год и метро, и МЦК будут работать круглые сутки", – пишет мэр Москвы на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на фестиваль "Путешествие в Рождество", который будет проводиться этой зимой. В этот раз он будет длиться целый месяц – с 14 декабря по 13 января, и большинство площадок будут организованы не в центре города.
В 2018 году Москву признали самым привлекательным городом для туристов в России. Столица также возглавила рейтинг российских городов для отдыха иностранцев в Новый год.
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