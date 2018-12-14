Шарфы и шапки появились в сувенирных магазинах метро

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Шарфы и шапки поступили в продажу в сувенирные магазины и киоски на стойках "Живое общение" столичного метро. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
"Московский метрополитен пополнил ассортимент сувенирных магазинов на "Маяковской" и "Трубной", а также витрин на стойках "Живое общение" станций "Пушкинская", "Парк Культуры", Курская" и "Китай-город". В продажу поступили зимние шапки и шарфы", – цитирует представителя столичной подземки РИА Новости.
Зимние аксессуары доступны в четырех цветах: красном, синем, фиолетовом и сером. Шапку можно купить за 900 рублей, а стоимость шарфа составляет 1300 рублей.
Ранее метрополитен выпустил брелоки "Тройка" с новогодним дизайном. Приобрести их можно в сувенирных витринах на стойках "Живое общение", а также магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная".
Они вышли тиражом две тысячи экземпляров. Стоимость составляет 300 рублей. На сувенирах на голубом фоне изображены пингвины, украшенная елка с гирляндой и сани. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в конце декабря в кассах метро также появятся карты "Тройка" с аналогичным праздничным дизайном.
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