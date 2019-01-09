Как избавиться от елки после праздников

Ель – самый стойкий и самый яркий новогодний символ. Она первой из всех атрибутов появляется в квартире и покидает ее зачастую только с наступлением весны. Портал Москва 24 напоминает основные способы избавления от дерева.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Самый экологичный

В мире, где один из самых богатых людей на планете лично представляет экологически чистые туалеты, просто выбрасывать дерево было бы слишком расточительно. Лучший вариант – отправить его на переработку, дать вторую жизнь, тем более елка – не пластиковая бутылка, и для ее утилизации не нужно строить гигантские заводы.

Например, в Москве уже не первый год проводится акция "Елочный круговорот", когда в специальных пунктах по всему городу организаторы собирают отслужившие новогодние деревья. Единственное требование – снять мишуру и другие украшения, которые могут повредить оборудование. Елки размельчат в древесную щепу, которую используют для удобрения и в качестве подстилки для животных в вольерах. Гуляя по городу, обратите внимание на мелкие разноцветные куски коры и древесины на грунте возле растений – туда и пойдут переработанные ели. В прошлом году благодаря акции переработали несколько тысяч деревьев.

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Самый трудоемкий

Для твердых духом есть вариант самому найти применение елке целиком или по частям. Елочную хвою и смолу используют в самых разных настоях и отварах: для укрепления иммунитета, ухода за волосами, как наполнитель для ванной.

Хвойная ванна Залейте 1,5-2 горсти елочных иголок одни литром кипятка, прокипятите 10 минут и вылейте в ванну. Вместо иголок можно использовать кору, но тогда после кипячения нужно дать отвару настояться в течение четырех часов. Залейте 1,5-2 горсти елочных иголок одни литром кипятка, прокипятите 10 минут и вылейте в ванну. Вместо иголок можно использовать кору, но тогда после кипячения нужно дать отвару настояться в течение четырех часов.

Из веток и ствола можно попробовать сколотить небольшую кормушку, повесить ее за окном и подкармливать зимой птиц.

Если у вас есть загородный дом, то дерево можно порубить на мелкие щепки и использовать в качестве мульчи, то есть защиты почвы от выветривания и промерзания. В конце концов, засохшее дерево можно использовать как топливо.

Можно попробовать напрямую связаться с организациями, которые используют елки. К примеру, некоторые животноводческие фермы или зоопарки используют хвою как подкормку для животных. Начальник службы по внешним коммуникациям Московского зоопарка Магомед Саралиев подтвердил, что елки, пихты и сосны используют как корм для зверей. "Мы не принимаем хвойные растения от населения, но сотрудничали с несколькими фирмами по продаже елок", – сказал он.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Самый добрый

Частая причина покупки искусственной ели – нежелание поощрять вырубку живых деревьев и проблема утилизации. Искусственная ель таких недостатков лишена, собрал в ящик – и хранишь до следующего года.

А для тех, кто хочет почувствовать настоящий аромат смолы, но кому жалко покупать срубленное дерево, тоже есть альтернативный вариант – аренда живой ели. В этом случае вам привезут настоящее дерево в кадке, вам останется только правильно за ним ухаживать. Кстати, на будущее: эти же правила работают и для срубленной ели, если вы хотите, чтобы она постояла подольше:



Перед установкой в квартире сутки подержать на неотапливаемом балконе

Установить вдали от батареи и любых нагревательных приборов

Поливать каждый день водой комнатной температуры

Опрыскивать дважды в день водой комнатной температуры

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Самый легкий

Обычно такие деревья после новогоднего сезона высаживают в грунт, и они продолжают свою жизнь в питомнике.

Елку можно просто выбросить в контейнеры для крупногабаритного мусора, которые стоят в некоторых районах Москвы. В этом случае ее просто отвезут на мусорный полигон, никакой пользы из нее извлечь уже не получится, но и вреда она не принесет.

А вот выкидывать ель в обычные мусорные контейнеры или тем более просто втыкать в сугроб – это уже нарушение, да и дополнительная работа дворникам. Поэтому перед последним походом елку лучше подготовить. Для начала подстелите под нее пленку или простыню, чтобы не собирать опавшую хвою. После этого ветки лучше отпилить или обрезать поближе к основанию и аккуратно упаковать в пакет. Как альтернативный вариант, можно плотно прижать ветви к стволу, обернуть все это тканью или пленкой и закрепить скотчем. В таком виде вынести ее будет гораздо проще.