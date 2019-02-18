Более 25 тысяч елей собрали в рамках акции "Елочный круговорот"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Более 25,4 тысячи новогодних деревьев принесли в Москве на пункты сбора в рамках акции "Елочный круговорот", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на комплекс городского хозяйства Москвы.

Акция "Елочный круговорот" в 2019 году проходит с 9 января по 1 марта. Сдать на утилизацию ели, сосны и пихты можно бесплатно.

Все собранные деревья перерабатываются в щепу и используются в дальнейшем для компостирования и производства почвогрунтов. Также ей будут посыпать дорожки и вольерные комплексы.

Акция проводится в столице с 2016 года. В 2017 году в Москве было собрано 565 новогодних деревьев, в 2018 году – около семи тысяч.