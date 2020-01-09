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Общество

9 января, 00:02

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Как избавиться от елки после праздников

Не спешите выкидывать: что делать с елкой после новогодних праздников
общество

После Нового года как грибы после дождя возле подъездов "вырастают" елки, ведь праздник закончился, дерево начало осыпаться и доставлять неудобства, а значит, пора его выносить. Только вот выбрасывать деревья в неположенном месте запрещено. Рассказываем, как правильно избавиться от главного новогоднего символа с пользой для всех.

Не рассыпать иголки

Фото: depositphotos/astrophytum

Перед тем как приступить к уборке елки, расстелите вокруг нее большую простыню или целлофан. Используя такой простой метод, удастся избежать беспорядка в квартире. А после можно спокойно снимать с елки все украшения.

Самый ответственный момент – вынос дерева. Повезло тем, чья елка маленьких размеров, ведь ее можно завернуть в пакет, замотав, например, скотчем. Если дерево большое, то для начала лучше всего срезать ветки как можно ближе к стволу и только после этого упаковать елку. Осыпавшуюся хвою можно убрать пылесосом.

Подарить вторую жизнь

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самый простой способ избавиться от хвойной красавицы – выбросить ее в контейнер для крупногабаритного мусора, такие есть в некоторых районах Москвы. Специалисты отвезут ель на мусорный полигон – никакой пользы, но и никакого вреда.

Наиболее гуманный способ избавиться от главного символа Нового года – отправить его на переработку. Для этого, например, в столице уже не первый год проводится акция "Елочный круговорот". В специальных пунктах по всему городу организаторы собирают уже отслужившие деревья. Требование для сдачи одно – необходимо снять с елки мишуру и другие украшения, чтобы они не повредили оборудование. Оно размельчит дерево в древесную щепу, которую после будут использовать для удобрений или в качестве подстилки в вольерах с животными.

С адресами пунктов, где ель принимают на переработку, можно ознакомиться здесь.

Сделать хвойные процедуры

Фото: depositphotos/pressahotkey

Вариантов, как частично утилизировать елку после праздников с пользой для дома, множество. Например, если вы любитель попариться в бане, то из веток можно сделать отличный веник. Важно, чтобы ветки были еще зелеными и пушистыми, иначе хвоя сильно колется и быстро осыпается. Перед тем как париться, следует отпустить веник в кипяток на 10-20 минут, тогда иголки станут мягче.

Также хвою можно использовать как наполнитель для ванны или в качестве средства для ухода за волосами. Залейте две горсти иголок одним литром горячей воды, прокипятите 10 минут и вылейте в ванну. Вместо хвои можно использовать кору елки, тогда отвару нужно дать настояться в течение четырех часов.

Из специальной мыльной основы и перемолотых иголок некоторые делают натуральное мыло. Бывалые рекомендуют измельчить обычное детское мыло на терке и подогреть на водяной бане. А для запаха и цвета добавить пищевые красители или эфирные масла.

Позаботиться не только о себе

Фото: depositphotos/maximleshkovich

Сухие ветки от елки могут пригодиться на даче: из высохшей хвои делают специальный настил на землю для растущих садовых культур – он защищает почву от высыхания и перегрева. А ствол можно пустить на дрова или угли для мангала.

Если загородного дома нет, а выбрасывать елку жалко, можно попробовать напрямую обратиться к организациям, которые используют хвою как подкормку для животных. Это могут быть различные животноводческие фермы или зоопарки.

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Соболева Илона

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