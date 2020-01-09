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16:38

Контактный зоопарк в "Сокольниках" закрыли для проверки

город животные

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Контактный зоопарк в "Сокольниках" закрыли для проверки персонала после публичного выгула животных в новогодние праздники. Об этом говорится в сообщении на странице парка в Facebook.

"С 9 января мы приостановили его работу (парка "Сокольники". – Прим. ред.) до выяснения всех обстоятельств произошедшего", – рассказали в пресс-службе парка.

Там добавили, что сейчас сотрудники парка и организация "Зооград" проверяют персонал на соответствие квалификации. О результатах проверки сотрудники сообщат в ближайшее время.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в "Сокольниках" сотрудники зоопарка вывели животных на улицу на поводках, чтобы привлечь внимание горожан к зоопарку. При этом сами обитатели "Живого уголка" выглядели замученными и испуганными.

Контактный зоопарк "Живой уголок" существует с 2016 года. Согласно опубликованной на сайте зоопарка информации, в нем обитают шиншиллы, еноты, кролики, морские свинки, карликовые овечки, попугаи, лисята, козы и ежики. С момента открытия его посетили десятки тысяч человек.

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