Ветеринар рассказал о лечении домашних грызунов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Ветеринар рассказал, как можно вылечить домашних грызунов. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на заявление врача Красногвардейской участковой ветеринарной лечебницы Алексея Смирнова.
По словам эксперта, попытки самостоятельного лечения животных в домашних условиях могут привести к печальным последствиям. Ветеринар объяснил это тем, что анатомия и физиология грызунов весьма специфична, поэтому выявить заболевание без участия врача практически невозможно.
"Когда грызун вялый, малоактивный, взъерошенный, отказывается от еды, значит возникли проблемы со здоровьем и медлить нельзя. Дело в том, что болезни в организме грызунов прогрессируют очень быстро, поэтому при первых признаках недомогания нужно быстрее посетить ветеринара", – пояснил Смирнов.
Специалист подчеркнул, что 27 государственных столичных ветеринарных клиник готовы оказать помощь в лечении животных. Владелец в случае обращения может быть уверен, что питомец получит квалифицированную помощь. Кроме того, врач обязательно даст консультацию по уходу и содержанию каждого конкретного зверька.
"Записаться на прием к ветеринару в клинику или вызвать специалиста на дом можно через mos.ru, а вызвать бригаду неотложной ветеринарной помощи можно по телефону: 8-(495)-612-04-25. Неотложка для животных работает круглосуточно", – подытожил Смирнов.
Ранее врач рассказал, чем лучше кормить домашних крыс. Специалист посоветовал давать грызуну еду один или два раза в день.
Эксперты также сообщали, что в столице в преддверии Нового года увеличился спрос на крыс. Стоит ли преподносить грызунов в качестве подарка друзьям – рассуждали корреспонденты телеканала "Москва 24".
В столице в преддверии Нового года увеличился спрос на крыс
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