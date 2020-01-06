Ветеринар рассказал, чем лучше кормить домашних крыс

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Ветеринар дал советы о том, что должно входить в правильный рацион домашней крысы. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на слова врача Красногвардейской участковой ветеринарной лечебницы Алексея Смирнова.
"В рационе грызунов должны присутствовать продукты растительного и животного происхождения, а также витамины и минералы. Злаковые (рожь, просо, овес) одинаково полезны для морских свинок, хомяков, крыс и шиншилл. Также эти грызуны могут полакомиться свежим сеном. Свежие морковь, яблоки, груши – не только источник витаминов, но и лакомство для грызунов. Летом зверькам можно давать листья одуванчиков, клевера, подорожника", – сообщил специалист.
Он отметил, что в рацион крыс также следует включать продукты, содержащие животный белок.
"Крысы – это хищники, поэтому необходимо их кормить и животным белком, который содержится в вареном яйце, мясе курицы, молочных продуктах. Следует осторожно относиться к кормлению хомяков и крыс молокопродуктами – у некоторых может быть непереносимость лактозы. Конечно, об особенностях кормления грызуна лучше посоветоваться со специалистом заранее", – посоветовал Смирнов.
Ветеринар посоветовал кормить грызуна один или два раза в день. При этом следует учитывать потребности каждого конкретного животного.
"В клетке постоянно должна быть свежая вода, а для стачивания зубов грызуну желательно положить минеральный камень", – подвел итог специалист.
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