Власти Якутии объяснили убийство около 200 кошек и собак

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Около 200 животных, имевших контакт с бешеной собакой, усыпили в пункте передержки в Якутске, чтобы ликвидировать возможный очаг заболевания.

Как заявили в пресс-службе департамента ветеринарии Якутии, из всего поголовья животных в приюте могли заразиться от инфицированной особи 153 собаки и 48 кошек.

При этом в ведомстве уточнили, что на территории пункта передержки находятся два контейнера. В том, который вскрыли зоозащитники, находились погибшие от машин и болезней.

В департамента ветеринарии добавили, что пункт передержки был закрыт. В связи с проникновением в карантинную зону посторонних лиц руководство обратиться в полицию.

Ранее стало известно, что зоозащитники обнаружили в контейнере на территории пункта трупы животных, которым перерезали горло, передает "Вечерняя Москва".

Мэр Якутска Сардана Авксентьева подчеркнула, что не давала указаний об умерщвлении животных. По факту обнаружения трупов она обратилась в МВД, там проводят проверку.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил о подготовке запроса о проверке законности умерщвления кошек и собак.

Ранее стало известно, что жители Москвы в 2019 году забрали более 2,3 тысячи собак и 800 кошек из муниципальных приютов для животных.