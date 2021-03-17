Названы регионы – лидеры по числу доступных вакансий в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва, Подмосковье и Красноярский край стали лидерами среди регионов РФ по количеству доступных вакансий. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда со ссылкой на портал "Работа в России".

Уточняется, что замыкают топ-5 регионов по числу вакансий Приморский край и Ростовская область.

В столице соискателям доступно свыше 137 тысяч вакантных рабочих мест, в Подмосковье – порядка 68 тысяч мест, в Красноярском крае – 65 тысяч мест. Далее следует Приморский край – 60 тысяч рабочих мест, а также Ростовская область – 52 тысячи мест.

Согласно данным портала, в Нижегородской, Амурской областях и Татарстане – около 47 тысяч вакансий в каждом регионе. В Санкт-Петербурге работодателям требуются свыше 38 тысяч сотрудников.

Ранее в столице назвали самые высокооплачиваемые профессии. В список вошли менеджер по маркетингу, горничная и IT-специалист.