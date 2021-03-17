Названы регионы – лидеры по числу доступных вакансий в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Москва, Подмосковье и Красноярский край стали лидерами среди регионов РФ по количеству доступных вакансий. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда со ссылкой на портал "Работа в России".
Уточняется, что замыкают топ-5 регионов по числу вакансий Приморский край и Ростовская область.
В столице соискателям доступно свыше 137 тысяч вакантных рабочих мест, в Подмосковье – порядка 68 тысяч мест, в Красноярском крае – 65 тысяч мест. Далее следует Приморский край – 60 тысяч рабочих мест, а также Ростовская область – 52 тысячи мест.
Согласно данным портала, в Нижегородской, Амурской областях и Татарстане – около 47 тысяч вакансий в каждом регионе. В Санкт-Петербурге работодателям требуются свыше 38 тысяч сотрудников.
Ранее в столице назвали самые высокооплачиваемые профессии. В список вошли менеджер по маркетингу, горничная и IT-специалист.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: