Победители фестиваля "Путь к мечте" примут участие в гала-концерте в Москве

Фото: vk.com/"Путь к мечте" - Фестиваль творческих талантов

75 юных жителей новых российских регионов примут участие в масштабном гала-концерте ко Дню защиты детей, который состоится 2 июня в московском театре "Новая опера". Об этом сообщает пресс-служба фестиваля "Путь к мечте" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Это победители уникального проекта "Путь к мечте", направленного на поддержку одаренных детей из Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской области", – рассказали там.

Всего в отборочном этапе проекта приняли участие 3 500 детей и подростков от 7 до 18 лет из новых территорий РФ, однако жюри выбрало только самых сильных исполнителей. 75 ребят приедут 29 мая в Москву, где посетят мастер-классы в ГИТИСе и РГХПУ имени Строганова. Также они примут участие в генеральной репетиции праздничных выступлений.

"Мы понимаем, что за каждым ребенком стоит своя история и своя судьба. И порой далеко не простые. Мы уверены, что участие в проекте даст детям и подросткам новый импульс для творческого и профессионального развития, для интеграции в мирную и спокойную жизнь", – рассказала руководитель проекта Жанна Шевцова.

"Путь к мечте", по ее словам, несет не только образовательную функцию, но и помогает детям с "непростых территорий" стать востребованными специалистами в своих отраслях.

Ранее из-за успешного проведения Всемирного фестиваля молодежи 2024 года в сочинском Сириусе Владимир Путин распорядился учредить тематическую памятную медаль. Ее будут вручать тем, кто внес свой вклад в подготовку и проведение мероприятия.