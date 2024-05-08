Сергунина: празднование Дня Победы будет центральным событием фестиваля "Московская весна"

Фото: Московские сезоны

Празднование Дня Победы будет центральным событием фестиваля "Московская весна", который проходит в Москве до 12 мая. Мероприятия проведут на 27 площадках, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Она рассказала, что Победе в Великой Отечественной войне посвятят более 80 часов выступлений музыкантов и артистов. Со сцен прозвучат песни "Синий платочек", "Смуглянка", "Катюша" и другие. Также актеры столичных театров покажут спектакли по известным произведениям, письмам и воспоминаниям ветеранов, добавила заммэра.

Кроме того, 9 мая в 16:00 на Ореховом бульваре стартует концертная программа "Великим тем годам", которую подготовили воспитанники Московского детского театра эстрады. В это же время на улице Грекова театральный коллектив "Старая сказка" представит спектакль "Темная ночь", основой которого стали военные песни и фильмы с фронта.

Также 9 мая в 17:00 в сквере у Гольяновского пруда москвичи и гости столицы смогут увидеть премьерную постановку режиссера Сергея Котюха "Песни Победы". В 18:00 на Тверской площади финалисты Международного детского конкурса "Мои герои. Музыка Победы" исполнят свои лучшие номера. Там же все желающие смогут внести имена своих родственников-ветеранов в базу акции "Бессмертный полк", которая в этом году пройдет в онлайн-формате. Оцифровывать фотографии и данные помогут волонтеры.

Сергунина отметила, что для детей на фестивальных площадках также организуют порядка 350 тематических мастер-классов. Например, ребята смогут познакомиться с историями героев ВОВ, научиться клеить макеты самолетов и готовить макароны по-флотски, перечислила она.

В День Победы на Матвеевской улице гостям расскажут о героях-летчиках и советских моряках. В 14:00 и 17:00 пройдут занятия по созданию макетов самолетов, в 15:00 и 18:00 – по изготовлению плакатов о подвигах флота.

Также в 15:00 в Зеленограде начнет работу полевая редакция, где дети смогут выпустить стенгазету о своих ровесниках – пионерах, проявивших мужество в годы ВОВ. В 13:00 и 16:00 участникам мастер-классов в Олимпийской деревне расскажут о фронтовых треугольниках и предложат прочесть настоящие письма советских солдат.

В 16:00 на семи площадках фестиваля "Московская весна", в том числе на улице Теплый Стан и бульваре Дмитрия Донского, юных кулинаров научат варить перловку по-бородински.

Блюда по армейским рецептам предстоит подать и участникам гастрономической битвы на рыбном рынке "Москва – на волне" – профессиональным шефам и студентам восьми профильных столичных вузов. В меню указаны картофель с тушенкой, армейский кулеш и щи. Лучшие угощения определит жюри.

Более того, во все дни фестиваля на площадках будут работать пункты приема подарков проекта "Москва помогает". Горожане могут поздравить с Днем Победы участников СВО и жителей новых российских регионов. Подробная программа мероприятий опубликована на сайте "Московской весны".

Ранее сообщалось, что 9 мая в 12:00 пройдет всероссийская акция "Гудок Победы". Паровозы, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые будут в этот момент находиться в пути, подадут продолжительный гудок. Как рассказали в РЖД, такая традиция появилась в 1945 году.