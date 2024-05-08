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По комплексам противовоздушной обороны (ПВО) Россия является номером один в мире, это пугает Запад. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на главу Центра изучения военных и политических конфликтов Андрея Клинцевича.

По его данным, в доступе у российских солдат есть ракетный комплекс "Кинжал", являющийся одним из самых эффективных средств поражения на передовой, а также гиперзвуковые ракеты комплекса морского базирования "Циркон", которые уже успели применить в зоне СВО.

По словам Клинцевича, в данный момент подлодки с ядерными крылатыми ракетами неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотники подводного аппарата "Посейдон" встают на боевое дежурство. Кроме того, "Посейдон" близок к российской межконтинентальной крылатой ракете, считает эксперт.

"Крылатые ракеты самой большой дальности – на 2,5 тысячи километров. А тут более 10 тысяч <...>. С-500, встающий на дежурство, с дальностью пуска 500 километров. А Patriot – у него дальность 130 километров", – пояснил Клинцевич.

Между тем в ходе спецоперации российские FPV-дроны "Джокер" посодействовали сдаче в плен роты украинских солдат, сообщал гендиректор предприятия – разработчика данных беспилотников "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.