Мишустин утвердил положение о системе электронных сертификатов для льготников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о государственной информационной системе, с помощью которой люди с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по электронному сертификату. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по электронному сертификату уже в этом году.
В новой системе соберут все данные о средствах реабилитации, которые можно приобрести по электронному сертификату. Платформа будет взаимодействовать с Единой государственной информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО), где уже содержатся сведения о праве граждан на те или иные виды помощи.
Помимо этого, платформу синхронизируют с порталом госуслуг, через который граждане смогут подавать заявление на получение сертификатов. Сервисом можно будет пользоваться с октября.
Электронный сертификат будет привязан к карте "Мир", на которую государство зачислит определенную сумму. Ее можно будет потратить на приобретение средства реабилитации в магазинах из перечня, который представят на сайте государственной информационной системы.
Одновременно граждане смогут отказаться от сертификата и приобретать средства реабилитации как раньше – забирать их в Фонде социального страхования или покупать самостоятельно, а затем получать компенсацию.
В ближайшие годы практику электронных сертификатов планируют распространить и для обеспечения льготников лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием, что сделает процесс получения товаров и услуг людьми, которые нуждаются в социальной поддержке, проще, удобнее и быстрее.
Ранее стало известно, что еще 16 государственных услуг москвичи смогут получать в электронном виде. Электронные услуги для семей с детьми, пенсионеров и людей с инвалидностью являются одними из самых востребованных.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: