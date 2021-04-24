Мишустин утвердил положение о системе электронных сертификатов для льготников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о государственной информационной системе, с помощью которой люди с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по электронному сертификату. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по электронному сертификату уже в этом году.

В новой системе соберут все данные о средствах реабилитации, которые можно приобрести по электронному сертификату. Платформа будет взаимодействовать с Единой государственной информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО), где уже содержатся сведения о праве граждан на те или иные виды помощи.

Помимо этого, платформу синхронизируют с порталом госуслуг, через который граждане смогут подавать заявление на получение сертификатов. Сервисом можно будет пользоваться с октября.

Электронный сертификат будет привязан к карте "Мир", на которую государство зачислит определенную сумму. Ее можно будет потратить на приобретение средства реабилитации в магазинах из перечня, который представят на сайте государственной информационной системы.

Одновременно граждане смогут отказаться от сертификата и приобретать средства реабилитации как раньше – забирать их в Фонде социального страхования или покупать самостоятельно, а затем получать компенсацию.

В ближайшие годы практику электронных сертификатов планируют распространить и для обеспечения льготников лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием, что сделает процесс получения товаров и услуг людьми, которые нуждаются в социальной поддержке, проще, удобнее и быстрее.

Ранее стало известно, что еще 16 государственных услуг москвичи смогут получать в электронном виде. Электронные услуги для семей с детьми, пенсионеров и людей с инвалидностью являются одними из самых востребованных.

