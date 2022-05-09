Акция "Бессмертный полк" в США прошла в онлайн-формате

Фото: телеграм-канал посольства РФ в США

В США в онлайн-формате прошла ежегодная акция "Бессмертный полк", сообщается в телеграм-канале посольства РФ в Вашингтоне.

"Наша священная обязанность – сохранить для последующих поколений правду о Победе. Мы не позволим перечеркнуть великие страницы прошлого. Не допустим возрождения нацизма. Попытки глумления над героическим наследием наших предков непременно встретят решительный отпор", – сказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он напомнил, что в мае 2020 года в посольстве был создан мемориальный "Сад Победы". Каждую весну там высаживают новые кусты сирени в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что в Братиславе прошла акция "Бессмертный полк". Отмечается, что акция состоялась у памятника воинам Красной армии на главном военно-мемориальном кладбище. Монумент высотой 252 метра был возведен в 1960 году.

Кроме того, "Бессмертный полк" впервые прошел в Венесуэле. С портретами ветеранов по Каракасу прошли россияне, а также сотрудники посольств России, Белоруссии, Абхазии. Всего в акции приняли участие около 350 человек.

До этого акцию "Бессмертный полк" провели 6 мая в Вифлееме. По центру города с портретами воинов Великой Отечественной войны прошла колонна жителей Палестины.