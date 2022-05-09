Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

05:52

Акция "Бессмертный полк" в США прошла в онлайн-формате

политикаДень Победыобщество

Фото: телеграм-канал посольства РФ в США

В США в онлайн-формате прошла ежегодная акция "Бессмертный полк", сообщается в телеграм-канале посольства РФ в Вашингтоне.

"Наша священная обязанность – сохранить для последующих поколений правду о Победе. Мы не позволим перечеркнуть великие страницы прошлого. Не допустим возрождения нацизма. Попытки глумления над героическим наследием наших предков непременно встретят решительный отпор", – сказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он напомнил, что в мае 2020 года в посольстве был создан мемориальный "Сад Победы". Каждую весну там высаживают новые кусты сирени в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что в Братиславе прошла акция "Бессмертный полк". Отмечается, что акция состоялась у памятника воинам Красной армии на главном военно-мемориальном кладбище. Монумент высотой 252 метра был возведен в 1960 году.

Кроме того, "Бессмертный полк" впервые прошел в Венесуэле. С портретами ветеранов по Каракасу прошли россияне, а также сотрудники посольств России, Белоруссии, Абхазии. Всего в акции приняли участие около 350 человек.

До этого акцию "Бессмертный полк" провели 6 мая в Вифлееме. По центру города с портретами воинов Великой Отечественной войны прошла колонна жителей Палестины.

Читайте также

Сюжет: День Победы

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать