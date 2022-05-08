К акции "Бессмертный полк" присоединились экипажи авиации Центрального военного округа

Экипажи авиации Центрального военного округа принимающие участие в специальной военной операции на Украине, присоединились к акции "Бессмертный полк".

Уточняется, что летчики разместили фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны на бортах боевых вертолетов Ми-8.

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