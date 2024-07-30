Кандидат в вице-президенты США назвал миграционную политику Харрис антиамериканской

Фото: ТАСС/AP Photo/Stephanie Scarbrough

Миграционная политика кандидата на пост президента США Камалы Харрис имеет антиамериканский характер. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на публикацию кандидата на должность американского вице-президента от Республиканской партии Джей Ди Вэнса в соцсети Х.

По его словам, Харрис хочет осуществить массовую амнистию, которая затронет миллионы нелегальных мигрантов.

Кроме того, кандидат на пост президента США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что страны ОПЕК пытаются помочь его конкуренту Харрис в достижении победы на выборах, специально занижая стоимость нефти, сообщает телеканал "360".

"Тогда они действительно смогут получить неплохие плоды, но для США Харрис станет катастрофой", – уточнил он.

Трамп уже не первый раз обвиняет страны, занимающиеся экспортом нефти, в различных манипуляциях с ценами. При этом, по его словам, демократы с этим ничего не могут сделать.

25 июля Харрис официально заявила, что будет участвовать от Демократической партии в президентских выборах после того, как действующий лидер США Джо Байден отказался от переизбрания на пост главы государства и предложил в качестве своей замены кандидатуру вице-президента США.

Харрис также разместила агитационное видео и призвала американцев финансировать ее предвыборную кампанию. При этом в ведении кампании вице-президенту США будет помогать Байден. Дебаты между Трампом и Харрис намечены на 10 сентября.

В свою очередь, Маск назвал Харрис марионеткой Сороса. Таким образом он прокомментировал совместное фото Александра Сороса, сына скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса, с вице-президентом США и сообщение о его поддержке Харрис в рамках президентской гонки. Он также назвал ее "более послушной куклой" по сравнению с Байденом.

