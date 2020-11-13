Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил победителей международной премии Global Light Rail Awards, организаторы которой отметили трамвайную сеть столицы. Об этом мэр написал на личной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Градоначальник заявил, что престижную награду столица получила впервые.

"Поздравляю всех причастных с победой! Горожане очень любят этот быстрый и удобный вид транспорта", – написал Собянин.

Эксперты премии отметили московскую трамвайную сеть как самую динамично развивающуюся систему. Уточняется, что столице удалось обогнать по важным показателям Испанию и Великобританию.

Высоких оценок, по словам мэра, удостоились такие компоненты, как темпы обновления трамвайного парка, экошпалы, светофорный приоритет и ежегодные парады трамваев, которые являются проявлением уважения к традициям.

Сергей Собянин напомнил, что в Москве идет постоянное обновление трамвайного парка. Ожидается, что через несколько лет на маршрутах будут работать только низкопольные составы новых моделей.

Как рассказал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, в городе могут появиться компактные односекционные трамваи. По его словам, эта мера будет адекватным решением для маршрутов, на которых нет полного заполнения составов даже в час пик.

