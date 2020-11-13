13 ноября, 20:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин поздравил победителей международной премии Global Light Rail Awards, организаторы которой отметили трамвайную сеть столицы. Об этом мэр написал на личной странице в социальной сети "ВКонтакте".
Градоначальник заявил, что престижную награду столица получила впервые.
"Поздравляю всех причастных с победой! Горожане очень любят этот быстрый и удобный вид транспорта", – написал Собянин.
Эксперты премии отметили московскую трамвайную сеть как самую динамично развивающуюся систему. Уточняется, что столице удалось обогнать по важным показателям Испанию и Великобританию.
Высоких оценок, по словам мэра, удостоились такие компоненты, как темпы обновления трамвайного парка, экошпалы, светофорный приоритет и ежегодные парады трамваев, которые являются проявлением уважения к традициям.
Сергей Собянин напомнил, что в Москве идет постоянное обновление трамвайного парка. Ожидается, что через несколько лет на маршрутах будут работать только низкопольные составы новых моделей.
Как рассказал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, в городе могут появиться компактные односекционные трамваи. По его словам, эта мера будет адекватным решением для маршрутов, на которых нет полного заполнения составов даже в час пик.
"Это наш город": более 100 новых трамваев запустят на маршрутах Москвы в 2021 году
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