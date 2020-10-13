В Москве отреставрируют старейшее трамвайное депо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Старейшее трамвайное депо имени Петра Авакова отреставрируют в Москве, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Здание в районе Якиманка, построенное в 1909 году, адаптируют под современные односекционные и трехсекционные трамваи.

Сейчас депо не подходит для современного транспорта, который просто не пройдет в ворота по габаритам. Во время реставрационных работ проезд будет расширен, будут проложены новые пути, заменены кабельные линии. Также специалисты установят современные станки для обточки колес – это позволит трамваю ехать тише и создавать меньше вибраций.

Депо имени Апакова является единственным тупиковым в Москве. Для прохождения техобслуживания трамвай не движется по кругу, а заезжает в тупик. Реконструкция позволит ускорить эти процессы вдвое – до начала работ депо обслуживало более 100 вагонов каждый день. Кроме того, реконструкция позволит сделать депо не только быстрее, но и экологичнее: в здании установят новое оборудование, очищающее воду и использующее ее заново.

Последний раз масштабный ремонт депо проводили в начале 1960-х годов.

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