Собянин одобрил проекты по созданию рабочих мест за пределами ТТК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал распоряжение, которым одобрил два проекта, нацеленных на создание рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца.

"Правительство Москвы присвоило статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда двум девелоперским проектам, реализуемым за пределами Третьего транспортного кольца", – рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам президиума.

Речь идет о трех ТЦ, которые построят компании, входящие в "ПИК": первый появится в Кузьминках на улице Зеленодольской, второй – в районе Филевского Парка на улице Заречной, третий – на территории бывшей промзомы Бутово в районе Южное Бутово. Они обеспечат городу 6,3 тысячи дополнительных рабочих мест. Еще 1,1 тысячи рабочих мест создаст "Специализированный застройщик "Метромаш": он возведет многофункциональный офисно-торговый центр на улице Тагильской в Метрогородке.

Изначально программа стимулирования создания рабочих мест за пределами ТТК, утвержденная в 2019 году, касалась исключительно объектов промышленного и офисного назначения. Однако с 2020 года инвесторы могут получить льготы на строительство в том числе образовательных и научных объектов, медучреждений, спортивных и культурных объектов, магазинов и заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров и других объектов.

Предполагается, что это позволит обеспечить сбалансированную застройку новых районов Москвы, снизить дефицит рабочих мест на их территории, а также сократить маятниковую миграцию внутри города.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что около 2 тысяч высокотехнологичных рабочих мест в области фармацевтики будет создано в рамках реализации проектов резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва".

По его словам, в Москве сосредоточено примерно 20% общероссийского фармацевтического производства, причем отрасль продолжает свое развитие. В 2020 году объем инвестиций столичных фармпредприятий достиг 10,5 миллиарда рублей, что превышает показатели 2019 года более чем на 133%.