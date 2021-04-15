Обновление системы ухода за пожилыми позволит создать до 500 тыс рабочих мест – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках обновления системы долговременного ухода в России будет создано до 500 тысяч новых рабочих мест для сиделок, соцработников, психологов и других, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Это не только система поддержки нуждающихся граждан, это еще и новые рабочие места. По нашим предварительным оценкам, это порядка 500 тысяч рабочих мест: сиделок, помощников по уходу, специалистов по социальной работе, социальных работников, психологов и так далее", – сказала она на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив с Владимиром Путиным.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что во время пандемии нуждающимся жителям города была оказана дополнительная соцподдержка. За 2020 год на горячую линию комплекса социальной защиты поступило 1,64 миллиона звонков, было оформлено более 500 тысяч заявок на оказание социальных услуг.