Собянин заявил о необходимости сохранить экономику при борьбе с коронавирусом

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Сергей Собянин заявил, что в борьбе с коронавирусом нужно применять не только ограничения. По его словам, важно подобрать такой подход, чтобы сохранить экономику.

"Нам не только же нужно бороться с коронавирусом путем ограничений или медицинских технологий. Борьба с коронавирусом – это еще и борьба за выживание экономики, рабочих мест, чтобы люди получали зарплату, чтобы экономика функционировала, город функционировал. Нужно находить подходы, как в новых условиях, новой реальности это делать", – отметил мэр в эфире Первого канала.

Он добавил, что столица опирается на опыт борьбы с коронавирусом других стран.

"Вся Европа так живет. Мы просто пытаемся перенять опыт, который уже обработан во многих европейских городах. Такой хороший сигнал и бизнесу, и горожанам, что можно и жить по-другому, нормально жить даже в условиях пандемии, но для этого нужно элементарно сделать прививку", – подчеркнул градоначальник.



Ранее Собянин заявил, что Москва начинает практически заново проходить историю с коронавирусом. Причем, по его словам, на этот раз последствия более тяжелые.

Он добавил, что почти у 90% заразившихся коронавирусом москвичей выявлен "индийский" штамм. Мэр отметил, что этот штамм оказался более агрессивным и быстрее распространяется.

