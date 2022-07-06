Зеленский признал, что уже не рассчитывает на западную авиацию

06 июля, 21:44
Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office via AP
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже не рассчитывает получить авиацию в помощь стране. Об этом сообщает РИА Новости.
"Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию", – заявил украинский лидер.
При этом Зеленский добавил, что на Украине ожидают поставок мощных систем противовоздушной обороны, поскольку этому есть теоретическое подтверждение.
В начале июня Владимир Зеленский заявил, что командование Вооруженных сил Украины отвело военных от Лисичанска. Он отметил, что впоследствии армия планирует вернуться за счет "наращивания поставок современного оружия".
Ситуация на Украине осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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