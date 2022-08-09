В Пентагоне заявили, что Украина получила достаточно РСЗО HIMARS

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США считают, передали Украине уже достаточно западных реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил замглавы Пентагона Колин Каль.

Как он отметил, Киев получил 16 таких РСЗО от США, три установки M270 от Великобритании, и еще три передаст ему Германия.

По его словам, приоритетом является обеспечение устойчивых поставок.

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине на один миллиард долларов. В новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. Кроме того, Украине выделят артиллерийские боеприпасы, 1 000 противотанковых Javelin, взрывчатку, медицинские препараты и 50 бронированных медицинских автомобилей.

До этого журнал Foreign Policy написал со ссылкой на подсчеты Кильского института мировой экономики, что Запад обещал выделить Украине 31 миллиард долларов, но выплатил всего 11 миллиардов долларов. По информации издания, несмотря на рост финансовой помощи в конце июня – начале июля, Киев получил лишь треть от обещанной суммы, при этом данный показатель на порядок меньше той суммы, которую Россия получила за свои углеводороды в этот же период.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

