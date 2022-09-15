Путин и Мирзиеев подписали декларацию о стратегическом партнерстве РФ и Узбекистана

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Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, передает ТАСС.

Встреча лидеров состоялась в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Стороны обсудили широкий круг вопросов, значительное внимание уделив торгово-экономическому сотрудничеству стран.

Во время переговоров Путин вручил узбекистанскому коллеге Мирзиееву орден Александра Невского. В указе, который президент России подписал в июле, обозначено, что награда присваивается за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между странами.

Президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС, на полях которого проведет ряд двусторонних встреч, утром четверга, 15 сентября.

В первый день мероприятия глава государства уже встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и председателем КНР Си Цзиньпином.