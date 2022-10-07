Российские войска пресекли атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России пресекли наступление украинских войск на краснолиманском направлении в ДНР, сообщает RT со ссылкой на министерство обороны РФ.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили свыше 30 военнослужащих украинской армии, когда они пытались форсировать реку Жеребец. Также были уничтожены две вражеские БМП, пять бронированных машин и пять пикапов.

Помимо этого, ВКС России поразили высокоточным оружием цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, что ВСУ произвели два полных залпа по шесть ракет в направлении Новой Каховки. Также взрывы были слышны в Энергодаре.

Кроме того, украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС. В результате была повреждена Днепропетровская ЛЭП. После атаки ВСУ атомную станцию перевели на питание собственных нужд.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Генштаб ВСУ признал, что украинские войска нанесли удары в районе Энергодара

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