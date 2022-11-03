Песков оценил роль Турции в предоставлении гарантий по зерновой сделке

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил вклад Турции в обеспечение гарантий по зерновой сделке. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам представителя Кремля, причина, по которой Россия решила вернуться в сделку, заключается в том, что Украина дала Турции соответствующие гарантии безопасности. Участие Анкары в переговорах является "главным фактором доверия", подчеркнул он.

При этом Песков отметил, что перед непосредственным возобновлением участия в сделке России потребуется оценить, как каждая из сторон выполняет свои обязательства.

В ночь на 29 октября ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по кораблям Черноморского флота в Севастополе, задействованным в обеспечении безопасности зернового коридора из украинских портов. После этого инцидента Россия приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке.

Накануне стало известно, что Анкара заверила Москву в отсутствии опасений в вопросе обеспечения безопасности зернового коридора. В этот же день Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия России в зерновой сделке.



Россия после получения гарантий Украины возобновляет зерновую сделку – МО РФ

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