Лавров заявил об отсутствии результата по разблокировке экспорта зерна из РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Выполнение украинской части зерновой сделки возобновилось, при этом результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна пока нет, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что речь идет о второй части пакета, предложенной генсеком ООН Антониу Гутерришем. Она предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна.

Министр призвал предпринять серьезные меры по разблокировке экспорта зерна и удобрений.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что вторая часть зерновой сделки о снятии ограничений с российских удобрений и продовольствия совершенно не выполняется. По его словам, Москва регулярно напоминает о предложении России бесплатно распределить 300 тысяч тонн удобрений, которые находятся в различных портах Европы, среди беднейших стран. Ушаков отметил, что пока их никто забрать не может.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.



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