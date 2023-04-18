В "Газпроме" заявили, что погода помогла Европе пройти отопительный сезон

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Теплая зимняя погода помогла Европе пройти отопительный сезон, однако нет гарантий, что природа вновь преподнесет подарок и в предстоящем отопительном периоде. Об этом сообщается в телеграм-канале российского энергетического холдинга "Газпром".

"По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 6 апреля завершился сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ. Уровень заполненности ПХГ снизился до 55% и составил 55,4 миллиарда кубических метров", – отметили в сообщении.

В "Газпроме" отметили, что на 16 апреля этого года объем активного газа в подземном хранилище Европы составил 56,6 миллиарда кубометров. Однако 16 апреля 2020 года показатель объема активного газа составлял 58 миллиарда кубометров. Таким образом, компаниям Европы необходимо восполнить на 1,4 миллиарда кубических метров газа больше для того, чтобы достичь максимального уровня закачки периода 2019–2020 годов, то есть 97,6 миллиарда кубометров газа.

По мнению специалистов, это сделать не так просто, учитывая политически мотивированные решения, которые направлены на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Кроме того, конкуренция за сжиженный природный газ окажет большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа.

В энергетическом холдинге подчеркнули, что в нынешних условиях восполнение запасов газа в хранилищах до показателя 2022 года "может стать для европейских компаний нетривиальной задачей".

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что договор между Венгрией и российской компанией "Газпром" о возможных поставках газа сверх объемов, обозначенных в контрактах, был продлен. Как отметил венгерский политик, поставки будут осуществляться через газопровод "Турецкий поток".

