Кабмин утвердил список стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в РФ

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Российское правительство утвердило список стран, банки и брокеры которых смогут участвовать в торгах на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

Отмечается, что в список вошло свыше 30 дружественных и нейтральных государств. Среди них – ОАЭ, Бангладеш, Сербия, ЮАР, Вьетнам, Малайзия, Таджикистан, Белоруссия, Армения, Пакистан, Катар, Венесуэла, Бразилия, Азербайджан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бахрейн, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Куба, Марокко, Монголия, Оман, Саудовская Аравия, Таиланд и Турция.

В сообщении подчеркнули, что решение направлено на формирование прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса отечественной экономики на расчеты в национальной валюте и увеличение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют вернуть некоторые меры валютного контроля, в том числе для контроля оттока капитала через дружественные государства. Механизм будет способен сдерживать краткосрочные колебания валютного курса.

До этого Африканские страны сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России в июле 2023 года. Доля рубля в расчетах на протяжении текущего года сокращалась, остановившись на 12,7%. Наибольшим спросом валюта пользовалась в феврале 2023 года, тогда ее доля составляла 82,4%.

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