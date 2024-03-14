Путин дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской АЭС

Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Метцель

Владимир Путин официально запустил строительство энергоблока № 7 Ленинградской АЭС. Так, президент РФ по видеосвязи дал согласие на то, чтобы залить бетон в основание блока станции.

"Разрешаю", – заявил он на просьбу дать команду по поводу старта работ.

По итогу первый кубометр бетона начали заливать в основание площади, где будет строиться новый энергоблок, в торжественной обстановке вместе с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС. Он рассказал, что на встрече с Владимиром Путиным обсуждал вопрос поставки белорусских товаров через порты Ленинградской области, предложив построить там свой порт.

Соглашение о предоставлении российского кредита для строительства АЭС подписано 25 ноября 2011 года. Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца в Гродненской области.



ФСБ предотвратила диверсии на Ленинградской и Калининской АЭС