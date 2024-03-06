Путин выразил готовность делиться с партнерами РФ наработками в сфере атома

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Российская сторона готова предоставлять заинтересованным партнерам свои наработки в области атомной энергетики. Об этом Владимир Путин заявил в ходе встречи с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

На мероприятии президент указал, что российские атомные станции возводятся на современных принципах. В качестве примера Путин привел Курскую АЭС-2.

Вместе с тем глава государства добавил, что в РФ возводятся малые станции и развивается атомный флот, а "на Севере поставили большую плавучую электростанцию небольшой мощности".

"Все это очень востребовано не только в нашей стране, но и востребовано экономикой и энергетикой всего мира. И мы готовы делиться нашими наработками со всеми заинтересованными партнерами", – цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер в ходе встречи с Гросси также указал, что Москва готова делать все для обеспечения безопасности в любой точке, где имеет отношение к ядерной энергетике.

Гросси прибыл в Сочи накануне. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что 6 марта Путин встретится с главой МАГАТЭ и с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.

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