06 марта, 17:38Политика
Путин заявил, что Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов
Фото: kremlin.ru
Россия готова делать все для обеспечения безопасности в любой точке, где имеет отношение к ядерной энергетике. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в государственной резиденции "Бочаров ручей".
6 марта у лидера РФ были запланированы встречи с Гросси, а также главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Сочи. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Гросси и Лихачев проводили друг с другом консультации, после чего должны были уведомить главу государства о своих контактах.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что во время визита главы МАГАТЭ в РФ планируется провести несколько встреч на высоком уровне. В ходе визита будут проведены консультации по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС, уточнила дипломат.
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