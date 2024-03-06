Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ и главой "Росатома" 6 марта

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Владимир Путин встретится с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, а также с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым 6 марта в Сочи. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас Лихачев и Гросси проводят друг с другом консультации, а после они должны проинформировать президента РФ о своих контактах.

Ранее стало известно, что глава МАГАТЭ прибыл в Сочи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в рамках визита Гросси в РФ планируется ряд встреч на высоком уровне. Во время поездки он проведет консультации по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС, подчеркнула Захарова.

