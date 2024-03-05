05 марта, 23:25Политика
Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Сочи
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Сочи. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в рамках визита Гросси в РФ запланирован ряд встреч на высоком уровне. Во время поездки глава МАГАТЭ проведет рабочие консультации по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС, уточнила она.
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил вероятности встречи между Владимиром Путиным и Гросси в рамках визита последнего в Россию.
В свою очередь, представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подтвердил, что глава агентства 5 марта вылетит в Сочи. На первую половину дня 6 марта у него запланированы консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС, уточнил он.
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