Гросси заявил, что снижение зависимости от атомной отрасли РФ обойдется ЕС в миллиарды

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что снижение зависимости от "Росатома" обойдется Европе в миллиарды. Об этом сообщает Reuters.

"Снижение зависимости от ядерного сектора России будет стоить Европе миллиарды", – заявил Гросси.

Глава МАГАТЭ также отметил, что санкции против "Росатома" поставили бы ядерную промышленность в тупик во многих государствах. По его словам, многие компании в странах Запада зависят от поставок обогащенного урана или топлива из России.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ начинает более адекватно освещать работу по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Он отметил, что в информационных сводках и докладах МАГАТЭ появляется более справедливая информация о той масштабной работе, которая ведется в интересах обеспечения на ЗАЭС надлежащего уровня безопасности.