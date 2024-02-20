00:03Экономика
Гросси заявил, что снижение зависимости от атомной отрасли РФ обойдется ЕС в миллиарды
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что снижение зависимости от "Росатома" обойдется Европе в миллиарды. Об этом сообщает Reuters.
"Снижение зависимости от ядерного сектора России будет стоить Европе миллиарды", – заявил Гросси.
Глава МАГАТЭ также отметил, что санкции против "Росатома" поставили бы ядерную промышленность в тупик во многих государствах. По его словам, многие компании в странах Запада зависят от поставок обогащенного урана или топлива из России.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ начинает более адекватно освещать работу по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Он отметил, что в информационных сводках и докладах МАГАТЭ появляется более справедливая информация о той масштабной работе, которая ведется в интересах обеспечения на ЗАЭС надлежащего уровня безопасности.
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