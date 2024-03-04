Песков не исключил контактов Путина и Гросси в ближайшее время

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Контакты Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси не исключены. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее РИА Новости стало известно, что Гросси собирается 5 февраля поехать в Россию и планирует в рамках своего визита встретиться с президентом РФ. По словам главы МАГАТЭ, во время встречи он хочет обсудить проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.

До этого Гросси предупреждал о существовании реальной угрозы ядерной катастрофы на Запорожской АЭС. При этом, как он утверждает, эксперты не зафиксировали на Украине признаков использования ядерных материалов в военных целях. Проверка соблюдения гарантий безопасности будет реализовываться и дальше, уточнил глава МАГАТЭ.



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