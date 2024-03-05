У Гросси запланирован ряд встреч на высоком уровне в рамках визита в Россию – МИД РФ

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В рамках визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию запланирован ряд встреч на высоком уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Для поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС запланированы также рабочие консультации", – добавила дипломат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил вероятности встречи между Владимиром Путиным и Рафаэлем Гроссии в рамках визита последнего в РФ.

По информации СМИ, глава МАГАТЭ может приехать в Россию 5 марта. Во время своего визита Гросси планирует обсудить проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.