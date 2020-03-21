Стройка инфекционной больницы идет беспрецедентно высокими темпами

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Работы по возведению инфекционного центра в ТиНАО идут беспрецедентно высокими темпами, сообщает Стройкомплекс Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

По его словам, в проекте задействовано порядка пяти тысяч специалистов. Стройка продолжается круглосуточно.

"Рабочие совершают настоящий трудовой подвиг. Все сотрудники понимают ответственность и важность задачи, возложенной на них, но мы стараемся дополнительно поддерживать настрой. По моему указанию разработана серия плакатов, чуть позже мы запустим музыку на площадке", – рассказал Бочкарев.

Он подчеркнул, что любая эмоциональная поддержка будет важна, когда начнется монтаж, поскольку строителям будет очень тяжело.

"Усталость, плюс быстрые темпы, ветер, холодно... От них зависят жизни людей, которые могут заболеть и оказаться здесь. Мы будем использовать все управленческие элементы мотивации. У нас очень сжатые сроки, и любой способ, который нам позволит ускорить работы, нам очень важен", – заключил заммэра.

Планы по строительству инфекционной больницы в ТиНАО Сергей Собянин озвучил 10 марта. Он обратил внимание, что здание возведут в короткие сроки. Площадь инфекционного центра составит 81,3 тысячи квадратных метров.

По словам мэра, он станет дополнением стационара в Коммунарке. Туда при необходимости будут отправлять пациентов с подозрением на заражение коронавирусом.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что больница будет рассчитана на 500 мест. Половину из них будут составлять реанимационные койки.

Два корпуса столичных стационаров дополнительно перепрофилированы для лечения больных коронавирусом. Еще несколько будут готовы принять больных на следующей неделе.

За сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 253 до 306. 53 новых пациента зафиксировано в 18 регионах, из них шесть приходится на Москву.

Граждане посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано более 210 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв превышает 9 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.