Целительный укол: когда разработают вакцину от коронавируса

В России начались испытания прототипов вакцины против нового типа коронавируса. Сейчас специалистам предстоит выявить наиболее безопасные и перспективные из них, а также определиться с дозой и составом препарата. Разбираемся, когда можно ожидать появления вакцины и как обезопасить себя от болезни сейчас.



Работа в сжатые сроки

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В Роспотребнадзоре рассказали, что прототипы вакцины разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". В ведомстве подчеркнули, что работа была произведена в самые сжатые сроки.

"В настоящий момент у нас разработана на базе шести технологических платформ вакцина на основе как известных рекомбинантных вирусов – это вирус гриппа, вирус кори, вирус педикулярного стоматита, – так и синтетические вакцины", – сообщила замдиректора по научной работе "Вектора" Елена Гаврилова.



SARS-CoV-2 , ранее носивший название 2019-nCoV, – это новый штамм коронавирусов, который впервые был COVID-19 .

, ранее носивший название 2019-nCoV, – это новый штамм коронавирусов, который впервые был зафиксирован в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Он вызывает опасное для жизни инфекционное заболевание –

Сейчас ведется испытание прототипов на лабораторных животных. Ученым еще предстоит выбрать наиболее безопасные из них. Кроме того, необходимо определить дозу и метод введения препарата в организм человека.





пресс-служба Роспотребнадзора Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

Вместе с тем Федеральное медико-биологическое агентство также разработало три прототипа вакцины. Пока испытания ведутся на мышах. Готовую вакцину специалисты надеются получить уже через 11 месяцев.

"Первые результаты испытаний вакцины против 2019-nCov (название, присвоенное вирусу изначально. Сейчас он официально называется SARS-CoV-2. – Прим. ред.) планируется получить в июне 2020 года, второй этап планируется завершить к началу третьего квартала 2020 года. Доклинические исследования займут до 6 месяцев, первая фаза клинических исследований займет до 5 месяцев", – рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.





Вероника Скворцова руководитель Федерального медико-биологического агентства Вторая и третья фазы клинических исследований занимают до 15 месяцев, однако в случае применения протокола ВОЗ возможно исключить клинические исследования II–III фаз. Таким образом, через 11 месяцев мы сможем получить уже готовую вакцину.

Кроме того, для исследований тестов на коронавирус в столице открываются девять лабораторий в диагностических центрах и городских больницах.

"Мы получили разрешение и совместно со специалистами Роспотребнадзора оттестировали наши крупнейшие городские лаборатории, дооснастили их современным оборудованием. Таким образом, мы в течение недели, начиная с сегодняшнего дня, открываем девять городских мощных лабораторий, которые будут до конца недели тестировать около 10 тысяч лабораторных исследований. Мы по сути дела в два с половиной раза увеличиваем мощности лабораторных исследований", – рассказал Сергей Собянин.

Над созданием вакцины активно работают во всем мире. Например, в Китае сообщили о разработке, позволяющей сформировать иммунитет к коронавирусу. Власти Поднебесной уже дали разрешение начать ее клинические испытания. Кроме того, над лекарством бьются в Израиле, США, Австралии и Японии.

При этом представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ ждет первые результаты разработки вакцин от нового типа коронавируса в ближайшие несколько недель.

"К настоящему времени ВОЗ получила заявки на рассмотрение и утверждение 40 диагностических тестов, 20 вакцин находятся в стадии разработки", – пояснила она.





По данным ВОЗ на 20 марта, количество зараженных коронавирусом во всем мире превысило 209 тысяч человек. Свыше 8,7 тысячи из них стало жертвами вируса. В России число заразившихся, по последним данным, составляет 253 человека. На всей территории страны начал действовать режим повышенной готовности.

Минимизировать риски

Фото: ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Пока вакцина еще находится в стадии разработки, врач-терапевт Елена Карякина в беседе с Москвой 24 порекомендовала россиянам не пренебрегать режимом самоизоляции.

"Чаще всего инфекционные заболевания протекают в виде вспышки, то есть распространение инфекции идет по нарастающей. Это важно сгладить", – сказала эксперт.





Елена Карякина врач-терапевт Сглаживание кривой – это когда за счет соблюдения всех мер предосторожности, в том числе режима самоизоляции, распространение вируса будет сдерживаться. Может, инфекция будет распространяться, но это не будет резким скачком, мы сможем его проконтролировать.

Эксперт подчеркнула, что каждый человек в силах приостановить дальнейшее распространение инфекции. "Побыть дома 14 дней – это не такой уж большой срок, как может показаться. Есть огромное количество информации о том, как с пользой провести это время. Я советую заниматься собой, почитать", – сказала Карякина.



Коронавирус COVID-19 под микроскопом. Фото: Роспотребнадзор

В свою очередь, директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов в беседе с Москвой 24 призвал россиян соблюдать все рекомендации, размещенные на официальных сайтах российского правительства и ВОЗ.





Денис Колбасов директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии Для каждой категории граждан приняты меры, которые рекомендуется соблюдать, чтобы не ухудшать ситуацию и не подвергать себя риску. Все разъяснения даны, им необходимо следовать. Не надо от них отступать.

Также, по словам эксперта, не стоит нагнетать ситуацию. "Здесь все зависит от граждан. Мало того что себя могут подвергать риску, они подвергают и других, а такой риск может быть не обоснован", – заключил собеседник Москвы 24.



Соболева Илона, Ефимова Мария