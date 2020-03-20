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Общество

20 марта, 19:55

Целительный укол: когда разработают вакцину от коронавируса

общество медицина безопасность

В России начались испытания прототипов вакцины против нового типа коронавируса. Сейчас специалистам предстоит выявить наиболее безопасные и перспективные из них, а также определиться с дозой и составом препарата. Разбираемся, когда можно ожидать появления вакцины и как обезопасить себя от болезни сейчас.

Работа в сжатые сроки

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В Роспотребнадзоре рассказали, что прототипы вакцины разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". В ведомстве подчеркнули, что работа была произведена в самые сжатые сроки.

"В настоящий момент у нас разработана на базе шести технологических платформ вакцина на основе как известных рекомбинантных вирусов – это вирус гриппа, вирус кори, вирус педикулярного стоматита, – так и синтетические вакцины", – сообщила замдиректора по научной работе "Вектора" Елена Гаврилова.

SARS-CoV-2, ранее носивший название 2019-nCoV, – это новый штамм коронавирусов, который впервые был зафиксирован в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Он вызывает опасное для жизни инфекционное заболевание – COVID-19.

Сейчас ведется испытание прототипов на лабораторных животных. Ученым еще предстоит выбрать наиболее безопасные из них. Кроме того, необходимо определить дозу и метод введения препарата в организм человека.

Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.
пресс-служба Роспотребнадзора

Вместе с тем Федеральное медико-биологическое агентство также разработало три прототипа вакцины. Пока испытания ведутся на мышах. Готовую вакцину специалисты надеются получить уже через 11 месяцев.

"Первые результаты испытаний вакцины против 2019-nCov (название, присвоенное вирусу изначально. Сейчас он официально называется SARS-CoV-2. – Прим. ред.) планируется получить в июне 2020 года, второй этап планируется завершить к началу третьего квартала 2020 года. Доклинические исследования займут до 6 месяцев, первая фаза клинических исследований займет до 5 месяцев", – рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Вторая и третья фазы клинических исследований занимают до 15 месяцев, однако в случае применения протокола ВОЗ возможно исключить клинические исследования II–III фаз. Таким образом, через 11 месяцев мы сможем получить уже готовую вакцину.
Вероника Скворцова
руководитель Федерального медико-биологического агентства

Кроме того, для исследований тестов на коронавирус в столице открываются девять лабораторий в диагностических центрах и городских больницах.

"Мы получили разрешение и совместно со специалистами Роспотребнадзора оттестировали наши крупнейшие городские лаборатории, дооснастили их современным оборудованием. Таким образом, мы в течение недели, начиная с сегодняшнего дня, открываем девять городских мощных лабораторий, которые будут до конца недели тестировать около 10 тысяч лабораторных исследований. Мы по сути дела в два с половиной раза увеличиваем мощности лабораторных исследований", – рассказал Сергей Собянин.

Над созданием вакцины активно работают во всем мире. Например, в Китае сообщили о разработке, позволяющей сформировать иммунитет к коронавирусу. Власти Поднебесной уже дали разрешение начать ее клинические испытания. Кроме того, над лекарством бьются в Израиле, США, Австралии и Японии.

При этом представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ ждет первые результаты разработки вакцин от нового типа коронавируса в ближайшие несколько недель.

"К настоящему времени ВОЗ получила заявки на рассмотрение и утверждение 40 диагностических тестов, 20 вакцин находятся в стадии разработки", – пояснила она.

По данным ВОЗ на 20 марта, количество зараженных коронавирусом во всем мире превысило 209 тысяч человек. Свыше 8,7 тысячи из них стало жертвами вируса. В России число заразившихся, по последним данным, составляет 253 человека. На всей территории страны начал действовать режим повышенной готовности.

Минимизировать риски

Фото: ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Пока вакцина еще находится в стадии разработки, врач-терапевт Елена Карякина в беседе с Москвой 24 порекомендовала россиянам не пренебрегать режимом самоизоляции.

"Чаще всего инфекционные заболевания протекают в виде вспышки, то есть распространение инфекции идет по нарастающей. Это важно сгладить", – сказала эксперт.

Сглаживание кривой – это когда за счет соблюдения всех мер предосторожности, в том числе режима самоизоляции, распространение вируса будет сдерживаться. Может, инфекция будет распространяться, но это не будет резким скачком, мы сможем его проконтролировать.
Елена Карякина
врач-терапевт

Эксперт подчеркнула, что каждый человек в силах приостановить дальнейшее распространение инфекции. "Побыть дома 14 дней – это не такой уж большой срок, как может показаться. Есть огромное количество информации о том, как с пользой провести это время. Я советую заниматься собой, почитать", – сказала Карякина.

Коронавирус COVID-19 под микроскопом. Фото: Роспотребнадзор

В свою очередь, директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов в беседе с Москвой 24 призвал россиян соблюдать все рекомендации, размещенные на официальных сайтах российского правительства и ВОЗ.

Для каждой категории граждан приняты меры, которые рекомендуется соблюдать, чтобы не ухудшать ситуацию и не подвергать себя риску. Все разъяснения даны, им необходимо следовать. Не надо от них отступать.
Денис Колбасов
директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии

Также, по словам эксперта, не стоит нагнетать ситуацию. "Здесь все зависит от граждан. Мало того что себя могут подвергать риску, они подвергают и других, а такой риск может быть не обоснован", – заключил собеседник Москвы 24.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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