Целительный укол: когда разработают вакцину от коронавируса

В России начались испытания прототипов вакцины против нового типа коронавируса. Сейчас специалистам предстоит выявить наиболее безопасные и перспективные из них, а также определиться с дозой и составом препарата. Разбираемся, когда можно ожидать появления вакцины и как обезопасить себя от болезни сейчас.
Работа в сжатые сроки
В Роспотребнадзоре рассказали, что прототипы вакцины разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". В ведомстве подчеркнули, что работа была произведена в самые сжатые сроки.
"В настоящий момент у нас разработана на базе шести технологических платформ вакцина на основе как известных рекомбинантных вирусов – это вирус гриппа, вирус кори, вирус педикулярного стоматита, – так и синтетические вакцины", – сообщила замдиректора по научной работе "Вектора" Елена Гаврилова.
Сейчас ведется испытание прототипов на лабораторных животных. Ученым еще предстоит выбрать наиболее безопасные из них. Кроме того, необходимо определить дозу и метод введения препарата в организм человека.
Вместе с тем Федеральное медико-биологическое агентство также разработало три прототипа вакцины. Пока испытания ведутся на мышах. Готовую вакцину специалисты надеются получить уже через 11 месяцев.
"Первые результаты испытаний вакцины против 2019-nCov (название, присвоенное вирусу изначально. Сейчас он официально называется SARS-CoV-2. – Прим. ред.) планируется получить в июне 2020 года, второй этап планируется завершить к началу третьего квартала 2020 года. Доклинические исследования займут до 6 месяцев, первая фаза клинических исследований займет до 5 месяцев", – рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Кроме того, для исследований тестов на коронавирус в столице открываются девять лабораторий в диагностических центрах и городских больницах.
"Мы получили разрешение и совместно со специалистами Роспотребнадзора оттестировали наши крупнейшие городские лаборатории, дооснастили их современным оборудованием. Таким образом, мы в течение недели, начиная с сегодняшнего дня, открываем девять городских мощных лабораторий, которые будут до конца недели тестировать около 10 тысяч лабораторных исследований. Мы по сути дела в два с половиной раза увеличиваем мощности лабораторных исследований", – рассказал Сергей Собянин.
Над созданием вакцины активно работают во всем мире. Например, в Китае сообщили о разработке, позволяющей сформировать иммунитет к коронавирусу. Власти Поднебесной уже дали разрешение начать ее клинические испытания. Кроме того, над лекарством бьются в Израиле, США, Австралии и Японии.
При этом представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ ждет первые результаты разработки вакцин от нового типа коронавируса в ближайшие несколько недель.
"К настоящему времени ВОЗ получила заявки на рассмотрение и утверждение 40 диагностических тестов, 20 вакцин находятся в стадии разработки", – пояснила она.
Минимизировать риски
Пока вакцина еще находится в стадии разработки, врач-терапевт Елена Карякина в беседе с Москвой 24 порекомендовала россиянам не пренебрегать режимом самоизоляции.
"Чаще всего инфекционные заболевания протекают в виде вспышки, то есть распространение инфекции идет по нарастающей. Это важно сгладить", – сказала эксперт.
Эксперт подчеркнула, что каждый человек в силах приостановить дальнейшее распространение инфекции. "Побыть дома 14 дней – это не такой уж большой срок, как может показаться. Есть огромное количество информации о том, как с пользой провести это время. Я советую заниматься собой, почитать", – сказала Карякина.
В свою очередь, директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов в беседе с Москвой 24 призвал россиян соблюдать все рекомендации, размещенные на официальных сайтах российского правительства и ВОЗ.
Также, по словам эксперта, не стоит нагнетать ситуацию. "Здесь все зависит от граждан. Мало того что себя могут подвергать риску, они подвергают и других, а такой риск может быть не обоснован", – заключил собеседник Москвы 24.
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