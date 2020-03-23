Десятый самолет Ил-76 вылетел из России для помощи Италии в борьбе с коронавирусом

18:28
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Десятый самолет Ил-76, принадлежащий Воздушно-космическим силам РФ, вылетел в Италию для доставки помощи в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, сообщает ТАСС.
Транспорт отправился с аэродрома Чкаловский. Самолет участвует в переброске российских военных специалистов, спецоборудования и техники для помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.
"Десятый самолет Ил-76 ВКС РФ вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом", – рассказали в Минобороны РФ.
Ранее группа из девяти самолетов отправилась на Апеннинский полуостров для оказания помощи. 22 марта в Италию прилетели первое судно с военными вирусологами и первый самолет с медицинской помощью из России. В министерстве обороны РФ рассказали, что всего туда отправят около 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии.
21 марта президент России Владимир Путин в разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте подтвердил готовность оказать необходимую помощь. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Россия готова помочь Италии без каких-либо ответных мер.
22 марта стало известно о 651 летальном исходе от коронавируса на Апеннинском полуострове. Всего в Италии жертвами COVID-19 стали 5476 человек. Общее число инфицированных составило 59138 человек.
В мире число зараженных COVID-19 превысило 350 тысяч человек
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