Десятый самолет Ил-76 вылетел из России для помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Десятый самолет Ил-76, принадлежащий Воздушно-космическим силам РФ, вылетел в Италию для доставки помощи в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, сообщает ТАСС.

Транспорт отправился с аэродрома Чкаловский. Самолет участвует в переброске российских военных специалистов, спецоборудования и техники для помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.

"Десятый самолет Ил-76 ВКС РФ вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом", – рассказали в Минобороны РФ.

Ранее группа из девяти самолетов отправилась на Апеннинский полуостров для оказания помощи. 22 марта в Италию прилетели первое судно с военными вирусологами и первый самолет с медицинской помощью из России. В министерстве обороны РФ рассказали, что всего туда отправят около 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии.

21 марта президент России Владимир Путин в разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте подтвердил готовность оказать необходимую помощь. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Россия готова помочь Италии без каких-либо ответных мер.

22 марта стало известно о 651 летальном исходе от коронавируса на Апеннинском полуострове. Всего в Италии жертвами COVID-19 стали 5476 человек. Общее число инфицированных составило 59138 человек.