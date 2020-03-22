Горожане полностью информированы о результатах исследований на COVID-19 – Собянин

09:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Власти города информируют москвичей обо всех результатах исследований, проводимых в лабораториях для выявления заболевших коронавирусом. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
"Данные (о количестве инфицированных COVID-19. – Прим. ред.) все опубликованы до одного. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы быстро доводить эти данные до общественности, знать, с кем этот больной общался и так далее. Нам важно всю ту работу профилактическую построить", – пояснил Собянин.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные лаборатории будут делать 10 тысяч тестов на коронавирус в сутки. Он подчеркнул, что в течение недели в Москве откроется девять городских мощных лабораторий, которые будут до конца недели тестировать уже около 10 тысяч лабораторных исследований, что в два с половиной раза увеличит мощности лабораторных исследований.
В лаборатории в диагностическом клиническом центре № 1, в свою очередь, пояснили, что при поступлении биоматериалы проходят регистрацию, на направлениях ставится отметка, указываются дата и время их получения, сверяются данные пациентов. После этого материалы отправляются на исследование. Весь указанный процесс занимает не более 24 часов.
Ранее сообщалось, что число больных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 266 тысяч, более 11 тысяч человек скончались. Большинство случаев зарегистрированы в Европе – свыше 128 тысяч человек. За сутки в мире зарегистрированы 32 тысячи новых случаев заражения и 1 344 смерти.
На первом месте по количеству смертей тоже Европа, где умерли 6 тысяч человек. В Америке зафиксированы 18 877 случаев заражения и 235 смертей.
В России, по последним данным на 21 марта, число зараженных выросло с 253 до 306. 53 новых пациента – в 18 регионах, из них шесть приходится на Москву.
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