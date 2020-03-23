Более 165 тысяч лабораторных исследований на коронавирус провели в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Более 165 тысяч лабораторных исследований на коронавирус проведены в России, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министерство здравоохранения РФ.
"В Российской Федерации на 17:42 23 марта 2020 года проведено более 165 тысяч лабораторных исследований на коронавирус", – отметили в ведомстве.
За последние сутки в России обнаружили 71 случай заражения COVID-19. Таким образом, всего в стране зафиксировано 438 эпизодов заболевания коронавирусом. 262 зараженных выявили на территории Москвы.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова предупредила, что в России не появятся домашние экспресс-тесты на коронавирус. Она подчеркнула, что их возникновение может спровоцировать распространение инфекции.
Кроме того, 23 марта стало известно, что Минздрав запустит линейку новых тест-систем, выявляющих заражение коронавирусом. Планируемая скорость составляет до 50 тысяч тестов в сутки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что городские власти информируют москвичей обо всех результатах исследований, проводимых в лабораториях для выявления заболевших коронавирусом. Также он отметил, что столичные лаборатории смогут проводить 10 тысяч тестов на коронавирус в сутки.
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