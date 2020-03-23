Экспресс-тестов на коронавирус для домашнего использования в РФ не будет

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В России не появится экспресс-тестов на новый коронавирус, которые можно было бы использовать дома, сообщила журналистам главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по инфекционным болезням Елена Малинникова.

По ее словам, на дому или в аптеке такого купить будет нельзя. Это невозможно из-за высоких рисков распространения инфекции.

"Мы не должны пренебрегать правилами безопасности, чтобы именно лаборатории не стали источниками инфекции. Никаких экспресс-тестов диагностики не будет", – цитирует Малинников Агентство "Москва".

Медик подчеркнула, что тесты будут проводиться строго в условиях, которые необходимы именно в работе с этим патогеном. Она напомнила, что сейчас в стране работает более 20 лицензированных лабораторий на выявление вируса.

Ранее сообщалось, что Минздрав России готов начать производство новой тест-системы для диагностики коронавируса. В тест-системе используется метод изотермической полимеразной цепной реакции "АмплиТест SARS-CoV-2". Планируемая мощность производства составляет до 50 тысяч тестов в сутки.

Там добавили, что новая тест-система имеет более высокую чувствительность к РНК коронавируса, что отличает ее от других ранее разработанных систем.

Сергей Собянин сообщил, что столичные лаборатории будут делать 10 тысяч тестов на коронавирус в сутки. Он подчеркнул, что объем работ ожидается большим, но высказал уверенность, что город справится с данной задачей.

За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.