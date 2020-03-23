Экспресс-тестов на коронавирус для домашнего использования в РФ не будет

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
В России не появится экспресс-тестов на новый коронавирус, которые можно было бы использовать дома, сообщила журналистам главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по инфекционным болезням Елена Малинникова.
По ее словам, на дому или в аптеке такого купить будет нельзя. Это невозможно из-за высоких рисков распространения инфекции.
"Мы не должны пренебрегать правилами безопасности, чтобы именно лаборатории не стали источниками инфекции. Никаких экспресс-тестов диагностики не будет", – цитирует Малинников Агентство "Москва".
Медик подчеркнула, что тесты будут проводиться строго в условиях, которые необходимы именно в работе с этим патогеном. Она напомнила, что сейчас в стране работает более 20 лицензированных лабораторий на выявление вируса.
Ранее сообщалось, что Минздрав России готов начать производство новой тест-системы для диагностики коронавируса. В тест-системе используется метод изотермической полимеразной цепной реакции "АмплиТест SARS-CoV-2". Планируемая мощность производства составляет до 50 тысяч тестов в сутки.
Там добавили, что новая тест-система имеет более высокую чувствительность к РНК коронавируса, что отличает ее от других ранее разработанных систем.
Сергей Собянин сообщил, что столичные лаборатории будут делать 10 тысяч тестов на коронавирус в сутки. Он подчеркнул, что объем работ ожидается большим, но высказал уверенность, что город справится с данной задачей.
За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.
Как проявляется коронавирус
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: