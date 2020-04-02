Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.

"Самое главное при восстановлении – не контактировать с другими больными с разной инфекционной патологией, включая просто респираторные заболевания. Строгий режим", – заявил врач.

Рошаль также посоветовал в восстановительной период сбалансированно питаться и уделять внимание дыхательной гимнастике не менее двух раз в день, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Ранее Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.

В России зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.

