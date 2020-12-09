Путин рассказал о рисках ухудшения ситуации на рынке труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин рассказал, что в ноябре на российском рынке труда прослеживались риски ухудшения ситуации. Российский президент ожидает от кабмина при необходимости дополнительных решений по снижению безработицы.
"Из-за осложнения эпидемиологической обстановки в ноябре вновь наметились риски ухудшения динамики рынка труда", – заявил глава государства во время совещания по экономическим вопросам.
Путин добавил, что перед властями поставлена задача, по которой к концу 2021 года должен быть восстановлен уровень занятости в стране к уровню 2019 года.
"Я уверен, что это абсолютно реалистичная задача", – обратил внимание президент. Путин попросил также озвучить дополнительные решения, нужные для улучшения ситуации на рынке труда.
Ранее Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы. При формировании документа правительство исходило из двух приоритетов: исполнения социальных обязательств перед населением и реализации нацпроектов.
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