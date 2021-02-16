Крупный алмаз назовут в честь вакцины "Спутник V"

Фото: alrosa.ru
Уникальный и особо крупный алмаз весом 100,5 карата будет назван по имени российской вакцины от коронавируса – "Спутник V". Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу компании "Алроса".
Отмечается, что алмаз, который увековечит своим именем российский препарат, имеет выраженный светло-желтый оттенок.
"Алмазы такого размера и цвета – настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом – но сотворенным руками наших ученых", – заявил президент компании Сергей Иванов.
Традиция торжественного наименования алмазов, обладающих уникальными характеристиками, возникла в первое десятилетие после запуска добычи алмазов в Западной Якутии. За более чем 60 лет собственные имена получили более 100 драгоценных камней, среди которых алмазы "Маршал Жуков", "Юрий Гагарин", "Москва – Олимпиада '80" и "50 лет алмазодобывающей промышленности".
Ранее в Якутии добыли 105-каратный алмаз, похожий на фрагмент Челябинского метеорита. Отмечается, что его нашли на трубке "Нюрбинская" одноименного горно-обогатительного комбината в первый день 2021 года. В компании заявили, что в составе алмаза нашли оливин, который нередко обнаруживается в таких камнях.
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