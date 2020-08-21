Алмаз весом 442 карата нашли в африканском королевстве

12:44
Фото: gemdiamonds.com
Алмаз высшей пробы в 442 карата обнаружили на руднике в Королевстве Лесото в Южной Африке. Об этом сообщает RT.
Находку совершила компания Dimond Limited.
"Нами на кимберлитовом руднике "Летшенг" найден замечательный алмаз в 442 карата ювелирного качества. Находка подчеркивает потенциал этого месторождения, где регулярно добываются крупные алмазы", – рассказал генеральный директор компании Клиффорд Эфлик.
Он также отметил, что вырученные от продажи алмаза средства пойдут на финансирование общественного проекта, согласованного с правительством Лесото.
Камень является одним из 40 самых крупных добытых алмазов в мире.
Ранее кристалл весом 236 карат удалось добыть на месторождении в Якутии. Цветной алмаз имеет насыщенный желто-коричневый цвет.
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