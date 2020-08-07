Самый крупный цветной алмаз в истории России добыли в Якутии

Фото: alrosa.ru

Кристалл весом 236 карат удалось добыть на месторождении "Эбелях" на севере Якутии, сообщает RT. Его обнаружили специалисты АО "Алмазы Анабара", дочернего предприятия АЛРОСА. Кристалл имеет насыщенный желто-коричневый цвет.

"Такой массивный цветной алмаз – это уникальная находка не только для нашей страны", – отметил директор филиала "Бриллианты АЛРОС" Павел Винихин.

Размеры кристалла 47х24х22 миллиметра. Возраст драгоценного камня, согласно предварительной оценке, составляет от 120 до 230 миллионов лет.

В прошлом году в Якутии добыли двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 миллионов лет. Он имеет необычную структуру: внутри одного свободно перемещается еще один алмаз.