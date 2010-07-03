Задержаны похитители алмазного сырья "Алросы"

Сотрудники ФСБ и СК РФ выявили хищения алмазного сырья на десятки миллионов рублей у компании "Алроса". Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ и официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"ФСБ РФ совместно с СК РФ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий пресекли деятельность преступной группы, осуществлявшей на системной основе хищения с последующим незаконным сбытом на территории России высококачественного алмазного сырья из АК "Алроса", – сообщили в ЦОС ФСБ.
Отмечается, что сотрудница акционерной компании Елена Канунникова похищала алмазы, Владимир Табидзе был посредником, Владимир Гординский сбывал камни.
6 июня всех троих задержали с поличным при попытке похитить очередную партию драгоценных камней стоимостью более 22 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье перед судом предстанет контрабандист за попытку провезти в носке 33 алмаза и ювелирные изделия. По версии следствия, злоумышленник на территории иностранного государства передал своему подельнику 33 ограненных природных алмаза и ювелирные изделия, которые тот спрятал от сотрудников таможни в носок.
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